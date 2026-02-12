Захарова: РФ не будет представлена на заседании Совета мира

Россия не будет участвовать в заседании сформированного США Совета мира. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Первое заседание структуры запланировано на 19 февраля, пишет RT.

«Россия не будет представлена на заседании Совета мира», - подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, РФ продолжает работу по формированию позиции.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что представители РФ не посетят первое заседание совета. Также мероприятие пропустит президент Белоруссии Александр Лукашенко, это связано с его графиком.

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
