«Меры поддержки государства работают, просто они не являются ключевым фактором для рождения детей. Главный фактор – это ценности, которые есть у людей. Если люди выбирают эгоистичную жизнь, жить ради себя, ради собственного брюха и собственных удовольствий, детей в этой шкале ложных ценностей нет. Конечно, это безумно больно, потому что люди, которые сейчас выбирают такой эгоистичный образ жизни, потом будут очень сильно страдать и переживать, только уже сделать ничего не смогут. Они останутся со своими маленькими собачками, будут с ними сидеть, а детей у них так и не будет», - отметил он.

При этом Милонов уверен, что подъем рождаемости все равно случится, так как «нормальные» люди не хотят остаться одинокими в старости.

«Но я уверен, что нормальные люди продолжат рожать детей. За снижением будет подъем, потому что нормальный человек стремится иметь детей. Человек, который детей не хочет, списывает это на кого угодно, только не на себя. Такие люди обречены на одинокую, несчастную, тяжелейшую старость. Вопрос даже не в материальных, а духовных и моральных аспектах», - заключил депутат.

У поколения зумеров сегодня сместились акценты — вместо того, чтобы становиться родителями, они предпочитают уделять повышенное внимание самореализации и другим социальным функциям. Гормональный фон и социальное взаимодействие меняются, впоследствии это может привести к катастрофе. Об этом в пресс-центре НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

