Милонов рассказал, кто виноват в падении рождаемости
Меры поддержки от государства не являются ключевым фактором для рождения детей, заявил НСН Виталий Милонов.
Если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2025 года опустился до 1,374 ребенка на одну женщину, следует из данных Росстата на декабрь 2025 года. Годом ранее показатель составлял 1,4. В ведомстве уточняют, что для естественного воспроизводства населения необходим уровень не ниже 2,1. Максимальное значение СКР в России (1,77) было зафиксировано 11 лет назад — в 2015 году, пишут «Ведомости». Милонов назвал главную причину такого положения вещей.
«Меры поддержки государства работают, просто они не являются ключевым фактором для рождения детей. Главный фактор – это ценности, которые есть у людей. Если люди выбирают эгоистичную жизнь, жить ради себя, ради собственного брюха и собственных удовольствий, детей в этой шкале ложных ценностей нет. Конечно, это безумно больно, потому что люди, которые сейчас выбирают такой эгоистичный образ жизни, потом будут очень сильно страдать и переживать, только уже сделать ничего не смогут. Они останутся со своими маленькими собачками, будут с ними сидеть, а детей у них так и не будет», - отметил он.
При этом Милонов уверен, что подъем рождаемости все равно случится, так как «нормальные» люди не хотят остаться одинокими в старости.
«Но я уверен, что нормальные люди продолжат рожать детей. За снижением будет подъем, потому что нормальный человек стремится иметь детей. Человек, который детей не хочет, списывает это на кого угодно, только не на себя. Такие люди обречены на одинокую, несчастную, тяжелейшую старость. Вопрос даже не в материальных, а духовных и моральных аспектах», - заключил депутат.
У поколения зумеров сегодня сместились акценты — вместо того, чтобы становиться родителями, они предпочитают уделять повышенное внимание самореализации и другим социальным функциям. Гормональный фон и социальное взаимодействие меняются, впоследствии это может привести к катастрофе. Об этом в пресс-центре НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Подыграл» Трампу: Выступление Зеленского в Давосе назвали «унижением» для Европы
- Песков отказался раскрыть суть «формулы Анкориджа»
- Трамп задал экологическим активистам вопрос о глобальном потеплении
- Жителя Владимира отправили в колонию за призывы к диверсиям против военных
- «Трудно, но интересно»: Что ждет Богомолова во главе Школы-студии МХАТ
- «Признак слабости»: В Венгрии объяснили оскорбления Зеленского в адрес ЕС и Орбана
- Милонов рассказал, кто виноват в падении рождаемости
- Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
- Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
- Экс-посол Израиля: Турция в Совете мира попытается вести пропалестинскую политику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru