Песков: Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным

Ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не пытались напрямую связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией

Он отметил, что Путин никогда не отказывался от прямых контактов, поэтому «особо попыток-то не нужно принимать».

«При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что с инициативами по возобновлению диалога с Россией выступала только Франция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
