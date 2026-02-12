Песков: Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным
Ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не пытались напрямую связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин никогда не отказывался от прямых контактов, поэтому «особо попыток-то не нужно принимать».
«При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что с инициативами по возобновлению диалога с Россией выступала только Франция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
