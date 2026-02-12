Отели в России с 1 марта обяжут возвращать предоплату при отмене брони

Отели в России с 1 марта должны будут в полном объёме возвращать предоплату при отмене брони до дня заезда. Как сообщает RT, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Он отметил, что в случае отказа от бронирования в день заезда, либо при неявке клиента, отели смогут удержать «не более стоимости одних суток».

Депутат добавил, что новые правила предусматривают гарантированное сохранение брони не менее 24 часов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радиоточке НСН», что туристам следует бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
