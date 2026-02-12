Отели в России с 1 марта обяжут возвращать предоплату при отмене брони
Отели в России с 1 марта должны будут в полном объёме возвращать предоплату при отмене брони до дня заезда. Как сообщает RT, об этом рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Он отметил, что в случае отказа от бронирования в день заезда, либо при неявке клиента, отели смогут удержать «не более стоимости одних суток».
Депутат добавил, что новые правила предусматривают гарантированное сохранение брони не менее 24 часов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радиоточке НСН», что туристам следует бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приравнять к ипотеке: Застройщики призвали удешевить рассрочку для россиян
- Как торговые центры уворачиваются от исков РАО за использование музыки
- Отели в России с 1 марта обяжут возвращать предоплату при отмене брони
- Песков: Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным
- Песков заявил, что в Кремле следят за повышением квартплаты
- «Каждый пятый в стране»: Гинеколог раскрыла причины бесплодия россиян
- Захарова: РФ не будет представлена на заседании Совета мира
- Суд ужесточил наказание Дудю за уклонение от обязанностей иноагента
- В Госдуме увидели угрозу в новой конституции Казахстана
- «Фейки и пугалки»: Россиян призвали не верить зарубежным прогнозам об «адском климате»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru