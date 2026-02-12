Суд ужесточил наказание Дудю за уклонение от обязанностей иноагента
Суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Решение о дополнительном наказании было принято по апелляционному представлению прокурора, пишет RT.
«Он [Дудь] лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе... интернет, сроком на три года», - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее журналиста заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
- «Пакетников» не коснется: По кому ударит сокращение безвиза в Таиланде
- Приравнять к ипотеке: Застройщики призвали удешевить рассрочку для россиян
- Как торговые центры уворачиваются от исков РАО за использование музыки
- Отели в России с 1 марта обяжут возвращать предоплату при отмене брони
- Песков: Макрон и Мерц не делали попыток прямого контакта с Путиным
- Песков заявил, что в Кремле следят за повышением квартплаты
- «Каждый пятый в стране»: Гинеколог раскрыла причины бесплодия россиян
- Захарова: РФ не будет представлена на заседании Совета мира
- Суд ужесточил наказание Дудю за уклонение от обязанностей иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru