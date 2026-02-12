Суд ужесточил наказание Дудю за уклонение от обязанностей иноагента

Суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Решение о дополнительном наказании было принято по апелляционному представлению прокурора, пишет RT.

«Он [Дудь] лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе... интернет, сроком на три года», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее журналиста заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

