Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на больницы из-за COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 1 млн 100 тыс. пациентов с COVID-19 находятся на лечении в данный момент. По его словам, это высочайшая нагрузка на амбулаторные стационары, передает РИА Новости.

Накануне глава Минздрава отметил, что нагрузку на здравоохранение можно снизить только если граждане начнут активнее прививаться от коронавируса.

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По словам Мурашко, вакцинация поможет избежать летальных исходов. Сейчас продолжается подъем заболеваемости и необходимо защитить себя с помощью прививки. Он добавил, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 51 миллион человек.

Врачи ранее назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу.



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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусМинздрав
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