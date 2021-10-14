Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на больницы из-за COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 1 млн 100 тыс. пациентов с COVID-19 находятся на лечении в данный момент. По его словам, это высочайшая нагрузка на амбулаторные стационары, передает РИА Новости.

Накануне глава Минздрава отметил, что нагрузку на здравоохранение можно снизить только если граждане начнут активнее прививаться от коронавируса.