Путин заявил, что избежал заражения COVID-19 благодаря вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что именно вакцинация помогла ему избежать заражения коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

На пленарном заседании Российской энергетической недели глава государства отметил, что мог заразиться, когда общался со своими ближайшими сотрудниками, у которых позже выявили COVID-19.

«Этого не произошло, по словам специалистов, из-за защиты, которую обеспечила вакцина «Спутник V», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что покашливал на совещании из-за занятий спортом на свежем воздухе, сообщает «Свободная пресса».

