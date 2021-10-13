Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
Врач-иммунолог Андрей Продеус в интервью изданию Газета.ру заявил, что даже небольшая температура может быть симптомом коронавируса, поэтому следует незамедлительно обратиться к врачу.
По его словам, если температура становится неконтролируемой, при затруднении дыхания, тяжелой интоксикации и слабости следует незамедлительно вызывать скорую или идти в больницу.
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, в свою очередь, добавил, что также следует насторожиться при появлении кашля, боли в горле и насморка, а ломота в теле может означать «обострение течения коронавируса».
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокий показатель смертности от коронавируса в России связан с мутациями и низким уровнем вакцинации, сообщает RT.
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