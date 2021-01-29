Мурашко рассказал о сроках окончания пандемии
29 января 202115:39
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что февраль — март станут переломными моментами в развитии пандемии. По его словам, коронавирус начнет отступать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Мурашко рассказал о сроках окончания пандемии
- СМИ: Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили въезд в Грузию
- Ольга Кормухина и Игорь Саруханов попали в чёрный список Минкультуры Украины
- Кравчук призвал мировое сообщество надавить на Россию по поводу Донбасса
- Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение за призыв к детям участвовать в акциях
29 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru