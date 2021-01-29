Мурашко рассказал о сроках окончания пандемии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что февраль — март станут переломными моментами в развитии пандемии. По его словам, коронавирус начнет отступать.

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Об этом глава Минздрава сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Карелию, передает RT.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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