«Вопрос репутации». В Госдуме уверены, что российскую вакцину не пустят на Запад
Из десятков производимых от COVID-19 вакцин эффективными будут только 2-3, но для регистрации препарата больше важен политический фактор, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.
Всемирная медицинская ассоциация призвала британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca прекратить экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Глава организации раскритиковал компанию за подход к распределению доз вакцины между странами Европы и заявил, что Евросоюз должен «жестко» отреагировать на ситуацию с нарушением графика поставок.
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН заявил, что Россия могла бы помочь Европе с обеспечением если не самими вакцинами, то технологией по их производству. Вместе с тем он признал, что ЕС не допустит российский препарат на свой рынок по политическим мотивам.
«Россия готова обеспечить Европу вакцинами, но пока ни одна наша вакцина не зарегистрирована в ЕС, и не факт, что будет. Своих мощностей у нас для производства такого объема вакцин нет, но мы сможем предоставить технологию, по которой они смогут выпускать препарат. Но это вопрос политический, я не думаю, что кто-то на это пойдет. Пока что стоит вопрос о признании нашей вакцины в рамках предполагаемых COVID-паспортов или неких дополнительных документов в части сделанной вакцины. А использование – это второй этап. В ближайшие несколько месяцев мы такого разрешения не получим. Регистрации российской вакцины в ЕС не будет», - заявил он.
Собеседник НСН высказал мнение, что из десятков произведенных в мире вакцин эффективными окажутся единицы. Он добавил, что для определения звания лучшего препарата от коронавируса всем производителям необходимо будет предоставить друг другу полные результаты исследований.
«Пока еще нельзя сказать, какая вакцина лучше, какая эффективнее, какая безопаснее. Результаты будут в лучшем случае только к началу лета. Это большой эксперимент. Это скорее вопрос, скажем так, репутации, чем вопрос о каких-то реальных данных. Задача такая - чтобы все страны, которые вакцины сделали, просто предоставили для взаимного изучения чистые и прозрачные данные исследований с учетом всех осложнений и запросов. Только на этом фоне можно делать выводы. Я думаю, что из 30-40 вакцин, которые будут в мире производиться, эффективными окажутся всего 2-3», - уточнил он.
На прошлой неделе AstraZeneca сообщила, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн доз из-за проблем с производством. В странах Евросоюза это вызвало возмущение, поскольку планы по вакцинации оказались на грани срыва. В связи с этим ЕС намеревается заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию.
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