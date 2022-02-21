В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, одновременно выявляющий ковид и «омикрон»
Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов для проведения ПЦР-теста, который выявляет коронавирус и его штамм «омикрон» в одной пробирке, сообщает пресс-служба фармкомпании «Генериум».
В сообщении говорится, что новый тест позволит сократить время анализа и одновременно исследовать максимальное количество образцов.
«Особенность нового теста заключается в том, что выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 и дифференциация штамма «омикрон» происходит в одной ПЦР-пробирке. Время проведения исследования составляет 1,5 часа», - добавили в фармкомпании.
В «Генериуме» добавили, что новый тест также «уменьшает себестоимость анализа и снижает риск получения некорректных результатов».
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что готовясь к ПЦР-тесту не надо за несколько часов полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами, не нужно рассасывать таблетки для горла, сообщает RT.
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