В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, одновременно выявляющий ковид и «омикрон»

Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов для проведения ПЦР-теста, который выявляет коронавирус и его штамм «омикрон» в одной пробирке, сообщает пресс-служба фармкомпании «Генериум».


В сообщении говорится, что новый тест позволит сократить время анализа и одновременно исследовать максимальное количество образцов.

Австрия разрешит въезд российским туристам с отрицательным ковид-тестом

«Особенность нового теста заключается в том, что выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 и дифференциация штамма «омикрон» происходит в одной ПЦР-пробирке. Время проведения исследования составляет 1,5 часа», - добавили в фармкомпании.

В «Генериуме» добавили, что новый тест также «уменьшает себестоимость анализа и снижает риск получения некорректных результатов».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что готовясь к ПЦР-тесту не надо за несколько часов полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами, не нужно рассасывать таблетки для горла, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммАнализыТест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры