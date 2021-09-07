Мурашко: большинство попадающих в больницы с COVID-19 не вакцинированы

Министр также отметил, что сейчас в группу риска кроме граждан старше 60 лет попадают молодежь и беременные женщины. По его словам, самый быстрый путь для того, чтобы снизить количество заболевших, а также получивших тяжелые осложнения, количество умерших – вакцинация, передает ТАСС.

Главврач городской поликлиники № 2 Москвы ранее рассказала НСН, почему даже абсолютно здоровым людям нужна прививка от коронавируса.



