Мурашко: большинство попадающих в больницы с COVID-19 не вакцинированы
Большинство (более 92%) пациентов, госпитализируемых с COVID-19, не вакцинированы. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, привитые от коронавируса пациенты не попадают в реанимации, они переносят заболевание в легкой форме.
Министр также отметил, что сейчас в группу риска кроме граждан старше 60 лет попадают молодежь и беременные женщины. По его словам, самый быстрый путь для того, чтобы снизить количество заболевших, а также получивших тяжелые осложнения, количество умерших – вакцинация, передает ТАСС.
Главврач городской поликлиники № 2 Москвы ранее рассказала НСН, почему даже абсолютно здоровым людям нужна прививка от коронавируса.
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