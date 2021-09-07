Мурашко: большинство попадающих в больницы с COVID-19 не вакцинированы

Большинство (более 92%) пациентов, госпитализируемых с COVID-19, не вакцинированы. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, привитые от коронавируса пациенты не попадают в реанимации, они переносят заболевание в легкой форме.

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Министр также отметил, что сейчас в группу риска кроме граждан старше 60 лет попадают молодежь и беременные женщины. По его словам, самый быстрый путь для того, чтобы снизить количество заболевших, а также получивших тяжелые осложнения, количество умерших – вакцинация, передает ТАСС.

Главврач городской поликлиники № 2 Москвы ранее рассказала НСН, почему даже абсолютно здоровым людям нужна прививка от коронавируса.


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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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