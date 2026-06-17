СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Уголовное дело по статье о теракте было возбуждено Следственным комитетом РФ после удара ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Уточняется, что инцидент произошёл на трассе А-240. Украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. следовавший по маршруту «Гомель - Геленджик».

«В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения», - указала она.

Ранее врио главы Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что все пострадавшие в результате атаки оперативно доставлены в больницу, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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