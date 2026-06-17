СМИ: Крупного бизнесмена Илью Трабера задержали в Петербурге

Крупный бизнесмен Илья Трабер был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 47news.

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По информации издания, в офисе предпринимателя и в загородном доме в Ленинградской области, а также у одного из его бизнес-партнёров были проведены обыски. Затем обоих увезли в Москву.

Сообщаетмя, что речь может идти об убийстве выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Как пишет портал, Траберу могут предъявить обвинение в организации убийства по найму.

Ранее в ФСБ рассказали о задержании агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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