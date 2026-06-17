Минтранс: Сервис посадки в самолет по биометрии будут масштабировать

Сервис биометрической идентификации пассажиров в аэропортах будут масштабировать в 2026 году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

«Шереметьево» и «Пулково» запустят посадку в самолет по биометрии с 1 июня

Министр напомнил, что посадку в самолет по биометрии уже запустили в воздушных гаванях Шереметьево и Пулково.

«В этом году сервис будет масштабироваться», - цитирует Никитина ТАСС.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал НСН, что посадка на авиарейсы по биометрии сделает перелеты более привлекательными с точки зрения экономии времени для пассажиров, а также в конце концов сделает билеты дешевле.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СамолетыМинтранс

Горячие новости

Все новости

партнеры