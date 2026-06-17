Минтранс: Сервис посадки в самолет по биометрии будут масштабировать
Сервис биометрической идентификации пассажиров в аэропортах будут масштабировать в 2026 году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
Министр напомнил, что посадку в самолет по биометрии уже запустили в воздушных гаванях Шереметьево и Пулково.
«В этом году сервис будет масштабироваться», - цитирует Никитина ТАСС.
Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал НСН, что посадка на авиарейсы по биометрии сделает перелеты более привлекательными с точки зрения экономии времени для пассажиров, а также в конце концов сделает билеты дешевле.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Делягин раскрыл, какие налоги могут повысить в России
- Минтранс: Сервис посадки в самолет по биометрии будут масштабировать
- «Дальше некуда!»: Либерализацию на Кубе связали с США и эмигрантами
- Под Брянском ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии
- Эксперт: Подростки массово уходят из соцсетей в игры
- Армия России освободила Кутузовку в ДНР
- Усилит санкции? Как Трамп уговорит Путина встретиться с Зеленским
- Глава Минтранса рассказал о 9 тысячах кибератак на транспортную инфраструктуру
- В Техасе частный самолет рухнул на шоссе
- Россия за 10 лет увеличила импорт из стран АСЕАН на 70%