Медик: хороший иммунитет не спасает от COVID-19

Правильное питание и здоровый образ жизни, хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19. Об этом рассказала в эфире НСН доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники № 2 Москвы Наталья Шиндряева.

«Правильное питание, хороший иммунитет – это хорошее подспорье для того, чтобы бороться с инфекциями, в том числе с коронавирусом. Но, к сожалению, сейчас уже понятно, что уязвимыми стали и молодые люди с хорошим иммунитетом. Они тоже болеют и, к сожалению, болеют тяжело. Основная задача каждого из нас – защитить себя от этой инфекции и если и заболеть, то чтобы течение заболевания было достаточно легким, без осложнений. Врожденный иммунитет – это первая линия обороны, которая в принципе защищает нас от всех инфекций. Он не такой стойкий, так что лучше подстраховаться приобретенным», – отметила она.

По словам медика, самый простой и надежный способ защитить себя от коронавируса, приобрести специфический иммунитет от этой инфекции – вакцинация.

«Когда вводится вакцина, лимфоциты сохраняют информацию об этом агенте, и если коронавирусная инфекция попадет в организм, то память сработает. Это сможет защитить человека от развития тяжелых осложнений. Поэтому выбирать нужно путь наименее опасный для себя. Некоторые думают, что переболеют и у них будут антитела. Но, к сожалению, антитела снижаются и заболеть можно по-разному: иногда заболевание протекает тяжело и не всегда предсказуемо. А при вакцинации мы получаем приобретенный, надежный иммунитет от коронавируса», – подчеркнула Шиндряева.