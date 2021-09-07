Медик: хороший иммунитет не спасает от COVID-19
Главврач городской поликлиники № 2 Москвы рассказала НСН, почему даже абсолютно здоровым людям нужна прививка от коронавируса.
Правильное питание и здоровый образ жизни, хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19. Об этом рассказала в эфире НСН доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники № 2 Москвы Наталья Шиндряева.
«Правильное питание, хороший иммунитет – это хорошее подспорье для того, чтобы бороться с инфекциями, в том числе с коронавирусом. Но, к сожалению, сейчас уже понятно, что уязвимыми стали и молодые люди с хорошим иммунитетом. Они тоже болеют и, к сожалению, болеют тяжело. Основная задача каждого из нас – защитить себя от этой инфекции и если и заболеть, то чтобы течение заболевания было достаточно легким, без осложнений. Врожденный иммунитет – это первая линия обороны, которая в принципе защищает нас от всех инфекций. Он не такой стойкий, так что лучше подстраховаться приобретенным», – отметила она.
По словам медика, самый простой и надежный способ защитить себя от коронавируса, приобрести специфический иммунитет от этой инфекции – вакцинация.
«Когда вводится вакцина, лимфоциты сохраняют информацию об этом агенте, и если коронавирусная инфекция попадет в организм, то память сработает. Это сможет защитить человека от развития тяжелых осложнений. Поэтому выбирать нужно путь наименее опасный для себя. Некоторые думают, что переболеют и у них будут антитела. Но, к сожалению, антитела снижаются и заболеть можно по-разному: иногда заболевание протекает тяжело и не всегда предсказуемо. А при вакцинации мы получаем приобретенный, надежный иммунитет от коронавируса», – подчеркнула Шиндряева.
Главврач призвала тех, кто сделал прививку более полугода назад, пройти ревакцинацию.
«Антитела снижаются и после вакцинации. Для того, чтобы был постоянный уровень антител, а наши лимфоциты сохраняли память об агенте и имунный ответ формировали своевременно, нужно делать ревакцинацию. Риск сохраняется, потому что впереди осенний период, когда будут и респираторные инфекции, и коронавирус никуда не денется. Сейчас ревакцинация делается раз в шесть месяцев, в дальнейшем она будет проводиться раз в год», – напомнила собеседник НСН.
Главврач детской поликлиники № 7 Москвы Елена Кац ранее рассказала НСН, какие внутренние органы перенесшим COVID-19 нужно проверить после выздоровления.
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