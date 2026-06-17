В Крыму скорректировали ограничение на движение мототехники
В республике Крым скорректировали ограничение на движение мототехники. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В частности, было изменено время начала действия запрета. Его сдвинули на два часа - с 20:00 на 22:00 мск.
«Ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00», - написал он.
Ранее Аксёнов объявил, что временный запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники будет введён на территории Крыма с 17 июня и до особого распоряжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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