Депутат Смолин усомнился в необходимости возвращения методистов в школы
Методист не может разбираться во всех предметах и вряд ли поможет разгрузить учителей, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Для того, чтобы методисты могли помочь учителям, они должны знать все школьные предметы, вряд ли такие специалисты найдутся, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
О необходимости возвращения советской системы методического сопровождения педагогов заявил ранее руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко, передает ТАСС. По его мнению, она критически важна для сохранения высокого качества образования в стране.
«Как выпускник педагогического университета и школьный учитель в прошлом, я хорошо понимаю, что методика преподавания математики – это одно, истории – другое, а литературы – третье. Вряд ли найдется специалист, который разбирается в методиках преподавания всех этих предметов, для этого нужно знать их содержание. Каждый учитель в каком-то смысле сам себе методист. Когда я начинал работать, мне помогала учитель с большим педагогическим стажем. Она была не методистом, а историком, как и я. А вот чем бы мне мог помочь методист, который якобы специалист во всех предметах, плохо себе представляю», - сказал Смолин.
Средства, которые могут быть направлены на возрождение системы методистов, депутат посоветовал перечислить в фонд заработной платы учителей.
«В очень многих российских регионах учителя перегружены, и если у государства появляются какие-то дополнительные деньги на образование, то я бы направил их на уменьшение нагрузки и повышение заработной платы учителей. Снижение профессионального выгорания педагогов достигается совершенно другими путями. Это, прежде всего, снижение нагрузки. Когда учитель работает на две ставки, а это 40 уроков в неделю и 80-часовая рабочая неделя, то каких бы методистов вы не вводили, эмоциональное выгорание неизбежно. Норма учительского труда - 18 уроков в неделю и по закону это 36-часовая рабочая неделя», - напомнил депутат.
Ранее Олег Смолин рассказал НСН, что с помощью искусственного интеллекта учителя будут выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью ИИ.
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