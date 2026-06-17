«Как выпускник педагогического университета и школьный учитель в прошлом, я хорошо понимаю, что методика преподавания математики – это одно, истории – другое, а литературы – третье. Вряд ли найдется специалист, который разбирается в методиках преподавания всех этих предметов, для этого нужно знать их содержание. Каждый учитель в каком-то смысле сам себе методист. Когда я начинал работать, мне помогала учитель с большим педагогическим стажем. Она была не методистом, а историком, как и я. А вот чем бы мне мог помочь методист, который якобы специалист во всех предметах, плохо себе представляю», - сказал Смолин.

Средства, которые могут быть направлены на возрождение системы методистов, депутат посоветовал перечислить в фонд заработной платы учителей.

«В очень многих российских регионах учителя перегружены, и если у государства появляются какие-то дополнительные деньги на образование, то я бы направил их на уменьшение нагрузки и повышение заработной платы учителей. Снижение профессионального выгорания педагогов достигается совершенно другими путями. Это, прежде всего, снижение нагрузки. Когда учитель работает на две ставки, а это 40 уроков в неделю и 80-часовая рабочая неделя, то каких бы методистов вы не вводили, эмоциональное выгорание неизбежно. Норма учительского труда - 18 уроков в неделю и по закону это 36-часовая рабочая неделя», - напомнил депутат.

Ранее Олег Смолин рассказал НСН, что с помощью искусственного интеллекта учителя будут выявлять, какие работы написаны учениками самостоятельно, а какие с помощью ИИ.

