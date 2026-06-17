Делягин раскрыл, какие налоги могут повысить в России
Михаил Делягин заявил НСН, что проблема налоговой системы России не в том, что слишком высокие налоги, а в неправильной структуре.
В России нельзя повышать НДС, но необходимо перейти к прогрессивной шкале в рамках НДФЛ, чтобы повысить налоги для богатых, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил в эфире RTVI, что у России есть пространство для повышения налоговой нагрузки. По его словам, действующая ставка НДС не является рекордной в мире — в ряде стран она достигает 28%. Вьюгин также уточнил, что потенциальным направлением для увеличения сборов может стать НДФЛ, особенно в отношении граждан с высокими доходами. Делягин раскрыл, какие налоги можно повысить.
«Возникает ощущение, что нет такого безумия, которое не мог бы организовать Минфин. Когда в прошлом году первый раз заговорили о повышении НДС, я в это не верил. Вьюгин глубоко интегрирован в «тусовку», это не его личные размышления. Но я надеюсь, что этого получится избежать. Да, НДС и у нас в стране был 28%, было такое время. Исходя из интеллекта тех, кто повышает налоги, можно и 146% НДС ввести», - отметил он.
По его словам, есть необходимость повышения НДФЛ, но точечно.
«Что касается повышения НДФЛ, оно необходимо в точечных направлениях. Нам необходимо сделать полноценную прогрессивную шкалу, то есть, грубо говоря, отменить НДФЛ для бедных людей. При этом надо учитывать инфляцию. То, что когда-то считалось «богатыми», сегодня является средним классом в лучшем случае. Проблема налоговой системы не в том, что у нас слишком высокие налоги, а в неправильной структуре. У нас облагается налогами производство, созидание материальных благ, но у нас выведены из системы спекуляции и экспорт сырья. В итоге производство у нас подавлено», - объяснил собеседник НСН.
Дискуссия по ставке НДС вышла на новый уровень после того, как президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость можно отложить и зафиксировать на текущем уровне, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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