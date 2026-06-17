В России нельзя повышать НДС, но необходимо перейти к прогрессивной шкале в рамках НДФЛ, чтобы повысить налоги для богатых, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Бывший замминистра финансов Олег Вьюгин заявил в эфире RTVI, что у России есть пространство для повышения налоговой нагрузки. По его словам, действующая ставка НДС не является рекордной в мире — в ряде стран она достигает 28%. Вьюгин также уточнил, что потенциальным направлением для увеличения сборов может стать НДФЛ, особенно в отношении граждан с высокими доходами. Делягин раскрыл, какие налоги можно повысить.