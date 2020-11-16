Рябина или чага? Иммунолог рассказала о лечении COVID-19 натуральными продуктами

Сок черноплодной рябины подавляет на 97% активность COVID-19, сок граната и зеленый чай обладают теми же свойствами на 80%. Об этом сообщает bioRxiv ссылкой на немецких исследователей. По словам экспертов, респираторные вирусы, к которым относится коронавирус, поражают глотку человека, а соки этих растений обладают вирулицидным эффектом.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН усомнилась в действенности подобного способа нейтрализации коронавируса на практике.

«Они обладают общеукрепляющими свойствами и насыщены витамином С, косвенно укрепляют сосудистую стенку, но ничего больше в голову мне не приходит. У нас ученые много чему учат, но на практике они этого редко добиваются… Они, может быть, это в лабораторной среде выявили, но как это применять – в нос сок черноплодки капать? Если мы выпили внутрь, это же не значит, что у нас концентрация и в носу повысилась. Пока не ясно», - сказала Ярцева.

При этом, она уточнила, что в Сибири также проходят исследования в подобном направлении – «начали изучать какой-то гриб наподобие Чаги».

«Но, на самом деле, не надо ничего подавлять. Наша иммунная система сама прекрасно все подавляет. Нужно просто следить за своим здоровьем и разнообразить питание в этот период, особенно, если у вас дефицит фруктов на вашей тарелке. Например, в регионах, где сложно приобрести какие-то продукты, тогда можно, действительно, делать отвары из той же черноплодной рябины. Это будет хорошим источником витамина С, который важен для работы иммунной системы. Но это косвенно. То, что она прямым противовирусным действием обладает, этого я не могу сказать. Для этого нужно четко знать строение вируса и на какую именно часть действует», - уточнила иммунолог.