Трамп пошутил, что готов сыграть на чемпионате мира из-за зарплат футболистов

Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов сыграть в футбол во время чемпионата мира 2026 года, так как знает, сколько зарабатывают игроки. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме в присутствии главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Трамп заявил, что жеребьевка группового этапа мирового первенства пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Журналисты спросили, будет ли американский лидер играть в этой церемонии «какую-либо роль». Трамп пошутил, что «может сыграть».

«Имею в виду, что вижу, какие деньги зарабатывают футболисты. Могу попробовать сыграть, я хороший атлет, а мой сын - очень хороший. Он крайне хорош в футболе», - поделился глава Белого дома.

По словам Трампа, он может надеть шорты, в которых «крайне хорошо смотрится», и поучаствовать в матче. Президент добавил, что будет «очень весело».

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде, Мексике, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Финальный матч первенства состоится в американском Нью-Джерси.

