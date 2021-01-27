Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении
Цифровые технологии помогут столичным врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в городе появилась Единая цифровая платформа здравоохранения, которая призвана повысить качество оказываемой медицинской помощи. Сервисы искусственного интеллекта основаны на накопленном массиве медицинских данных.
В эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов. Они используются для анализа снимков в том числе для выявления признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга.
В соответствии с постановлением мэра Москвы, эксперимент будет расширен и сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Речь идет об онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Также алгоритмы начнут распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что около 30 дополнительных прививочных пунктов от COVID-19 начали работать в Москве.
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