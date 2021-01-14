Количество прививочных пунктов от коронавируса увеличили в Москве

Около 30 дополнительных прививочных пунктов от COVID-19 начали работать в Москве, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Теперь их насчитывается 100. С 14 января в транспортных депо заработают шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников транспорта.

Президент России Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации граждан к массовой. В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что более широкая вакцинация начнется с понедельника, 18 января.