Количество прививочных пунктов от коронавируса увеличили в Москве

Около 30 дополнительных прививочных пунктов от COVID-19 начали работать в Москве, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Теперь их насчитывается 100. С 14 января в транспортных депо заработают шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников транспорта.

Президент России Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации граждан к массовой. В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что более широкая вакцинация начнется с понедельника, 18 января.

Вакцинация вслепую

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, готова ли российская система здравоохранения к массовой вакцинации.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусВакцина
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