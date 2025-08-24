Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, но рассчитывают на достижение мира в течение ближайших шести месяцев. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.
«В Вашингтоне не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье», - сказал Вэнс.
По словам вице-президента, США рассчитывают, что мирное урегулирование будет достигнуто в течение трёх-шести месяцев.
США также не исключают введение новых санкций против России, но будут действовать последовательно, допуская при этом и возможное смягчение ограничений, отметил Вэнс.
По словам Вэнса, Россия пошла на значительные уступки Трампу и впервые за три с половиной года конфликта продемонстрировали готовность к гибкости в отношении ряда своих ключевых требований.
Ранее Вэнс заявил, что Путин - политик, который заботится об интересах России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
- Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье
- Рэпера Гуфа заподозрили в употреблении наркотиков перед концертом в Калининграде
- Вирусолог рассказала, для кого опасен новый вариант коронавируса
- Лавров: Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
- СМИ: Израиль нанес авиаудары по столице Йемена
- Клименко назвал способ борьбы с зарубежной атакой на «Гусуслуги»
- Сотрудники игрового центра в ЦДМ вывели 20 детей после взрыва
- Крупную аварию на магистральном водоводе в Крыму устранили
- Путин на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru