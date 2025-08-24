Вэнс: США не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье

«В Вашингтоне не считают, что конфликт на Украине будет завершен в одночасье», - сказал Вэнс.

По словам вице-президента, США рассчитывают, что мирное урегулирование будет достигнуто в течение трёх-шести месяцев.

США также не исключают введение новых санкций против России, но будут действовать последовательно, допуская при этом и возможное смягчение ограничений, отметил Вэнс.

По словам Вэнса, Россия пошла на значительные уступки Трампу и впервые за три с половиной года конфликта продемонстрировали готовность к гибкости в отношении ряда своих ключевых требований.

Ранее Вэнс заявил, что Путин - политик, который заботится об интересах России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».