Собянин расширил применение «компьютерного зрения» в диагностике болезней

Власти Москвы расширят использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного зрения для диагностики заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Технологии компютерного зрения и ИИ применяются для расшифровки медицинских изображений – в частности, исследований КТ и МРТ, рентгеновских снимков, маммограмм. Они помогают выявлять очаги патологий и ставить предварительные диагнозы.

Москва стала одним из первых мировых мегаполисов, внедряющих сервисы на базе искусственного интеллекта во врачебную практику. Соответствующий эксперимент начали в 2019 году, а в начале 2020 года технологии ИИ и компьютерного зрения уже стали использоваться в московских медучреждениях для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19.

Эксперимент был признан успешным: власти решили расширить применений современных технологий на основе компьютерного зрения. В 2021 году они будут применяться по 10 видам исследований.

