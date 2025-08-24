Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер в возрасте 92 лет

Валерий Иванович Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. Усков окончил факультет журналистики Уральского университета в 1955 году, а в 1961-м — режиссёрский факультет ВГИКа. С того же года он работал режиссёром-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года перешёл на «Мосфильм». В соавторстве с Владимиром Краснопольским Усков создал легендарные фильмы и сериалы, включая «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», «Таёжный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», и множество других работ.

Усков - режиссёр игрового кино, член Союза кинематографистов, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер ордена «Знак Почёта», ордена Почёта, а также орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.

