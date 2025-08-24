В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
В Подмосковье задержали 32-летнего мужчину — четвёртого подозреваемого в причастности к массовой драке в Щелково. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
Мужчине предъявили обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего). В пресс-службе СКР уточнили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Поиски других участников конфликта продолжаются.
В результате драки 17 августа был жестоко избит 20-летний футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич, скончавшийся накануне в больнице. Трех других нападавших уже арестовали на два месяца, они признали вину.
В футбольном клубе «Русская община» заявили, что среди нападавших были игроки команды «Дизель». По версии Следственного комитета, поводом для драки стал гол, забитый пострадавшим в матче между командами.
Ранее российский футболист Федор Смолов устроил драку в одном из столичных кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Подмосковье задержали четвертого нападавшего на футболиста в Щелково
