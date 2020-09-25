Москва начала вводить резервные койки для больных коронавирусом
Резервные койки для больных с коронавирусом начали вводить в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что в Москве отмечен рост количества заразившихся новым вирусом. По ее словам, это общемировая тенденция, передает ТАСС. Соответственно происходит и растет госпитализаций, поэтому власти столицы работают над тем, чтобы обеспечить достаточного объёма коечного фонда.
Резервные мощности были законсервированы под инфекции.
Заммэра отметила, что плановая и экстренная медпомощь будут оказываться в городе в полном объёме.
Мэр Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. С 28 сентября он ввел рекомендательные ограничения в городе.
За последние сутки в Москве выявлено более 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru