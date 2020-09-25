Москва начала вводить резервные койки для больных коронавирусом

Резервные койки для больных с коронавирусом начали вводить в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что в Москве отмечен рост количества заразившихся новым вирусом. По ее словам, это общемировая тенденция, передает ТАСС. Соответственно происходит и растет госпитализаций, поэтому власти столицы работают над тем, чтобы обеспечить достаточного объёма коечного фонда.

Резервные мощности были законсервированы под инфекции.