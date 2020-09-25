Онищенко посоветовал Собянину «снимать шкуру» из-за условий карантина

«Ранее он посоветовал там, где это возможно перевести работающих на удаленную работу. На основе правовых норм. То есть с работником должен быть заключен трудовой договор, где оговорены все условия – заработная плата, объем работы, способы связи. Все нужно обговорить, в том числе и пресловутое пьянство, которое вчера все мусолили. Трудовой кодекс никто не отменял, он должен быть отражен в трудовом договоре. Когда мы это делали в марте, был аврал. Было "так надо". Сейчас надо все делать на правовой основе. Тем более что уже есть опыт, как позитивный, так и негативный. Например, человек работает на удаленке и заболевает коронавирусом. Это заболевание будет считаться связанным с его работой или не будет? Будет он получать все, что ему положено, или нет? Тот же больничный. "Ты же не у нас заболел, ты же дома заболел". Я уж не говорю о других параметрах. Например, работник сидит за компьютером, его ударило током, компьютер загорелся. Это будет производственная травма или нет? В Трудовом кодексе есть положение, что должны быть созданы условия труда. Но это на работе. А дома? Все нужно оговаривать», - подчеркнул собеседник НСН.

Обращение Собянина правильное, и надо чаще это делать, добавил Онищенко.

«И не только в блоге, но и в других форматах. Ведь старшее поколение, к которому Сергей Собянин обратился, меньше всего в этих блогах сидит. Надо и по телевизору чаще обращаться. И в личных встречах. И с кого-то шкуру снимать. Но не с пенсионеров естественно. А с тех, кто не создает для них условия, чтобы вечером, когда никого нет, прогуляться. Чтобы освещенная тропинка была, чтобы милиция была, чтобы им какой-нибудь пьянчужка настроение не испортил. Создайте условия – и люди будут выполнять. Еще будут благодарить», - заключил он.

Отметим, что Собянин настоятельно рекомендовал работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат, взять отпуск или больничный. А работодателям - перевести как можно больше своих сотрудников на дистанционную работу и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

