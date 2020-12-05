Московский врач рассказала о возможной реакции организма на вакцину от COVID-19

По словам специалиста, такая реакция на прививку является нормой.

Шиндряева предупредила, что к врачу стоит обратиться, если подобное состояние не исчезнет на второй день. Однако, медик напомнила, что оно может быть не связано с вакцинацией и вызвано другими причинами.

По рекомендации главврача, в первые сутки следует избегать физических нагрузок и соблюдать «спокойный и размеренный режим».

Также Шиндряева напомнила о необходимости носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию даже после вакцинации против COVID-19. Она считает, что человек обязан себя защищать и после введения первого и второго компонента вакцины.

Ранее доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал, как избежать заражения в офисе.

«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию. Должна происходить усиленная конвекция, тогда микроорганизмы и пыль будет оседать в фильтрах кондиционера. Их нужно очень часто менять. Обычно они меняются раз в полгода, а в текущей ситуации их надо менять каждый месяц хотя бы. Кроме того, сотрудники с признаками ОРВИ не должны ходить на работу», - отметил ученый.

