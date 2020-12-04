Почти 300 участников пострегистрационных испытаний заболели COVID-19 после вакцинации

Коронавирусной инфекцией в Москве заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцина от COVID-19, что составляет 1,5% от общего числа вакцинированных. Об этом в эфире «Россия 24» расскзала заммэра Анастасия Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день более 20 тысяч человек двукратно привились от коронавируса. Заммэра подчеркнула, что большая часть прошедших испытание получили плацебо.

На прививку становись! Вакцинация от COVID-19 начнётся с Москвы

Ракова заявила, что приведенные ею цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».



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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаПрививкаМоскваПандемияКоронавирус
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