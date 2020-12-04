Почти 300 участников пострегистрационных испытаний заболели COVID-19 после вакцинации

Коронавирусной инфекцией в Москве заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцина от COVID-19, что составляет 1,5% от общего числа вакцинированных. Об этом в эфире «Россия 24» расскзала заммэра Анастасия Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день более 20 тысяч человек двукратно привились от коронавируса. Заммэра подчеркнула, что большая часть прошедших испытание получили плацебо.