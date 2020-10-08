Многие умершие от COVID-19 в Москве болели диабетом
Люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом входят в группу риска по смертности от COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы профессор Михаил Анциферов.
По данным Департамента здравоохранения Москвы, более 83% всех умерших от ковида, как основной причины смерти, были старше 60 лет. По словам специалиста, вне зависимости от наличия других недугов люди старшего поколения более подвержены развитию тяжелых форм коронавируса.
У более половины умерших (53%) были сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречались болезни сердечно-сосудистой системы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14% (в основном – сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний).
Анциферов также составил «портрет» больного сахарным диабетом, умершим при заражении коронавирусом: это человек с лишней массой тела, длительность заболевания диабетом 1-го типа – 25 лет, 2-го типа – 13 лет.
Врач призвал людей, особенно входящих в группу риска по ковиду, соблюдать самоизоляцию, при необходимости выхода на улицу надевать маски и перчатки. Также необходимо соблюдать диету и заниматься физическими упражнениями.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве ответил на вопросы о соблюдении требований указа по переводу организаций на удаленный формат работы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- В Госдуме предложили отозвать законопроект о всеросийской реновации
- Киноакадемия ввела новые правила номинирования на «Оскар» из-за COVID-19
- СМИ сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты в Дагестане
- Многие умершие от COVID-19 в Москве болели диабетом
- Медики опровергли версию омского врача об отравлении Навального алкоголем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru