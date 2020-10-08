Многие умершие от COVID-19 в Москве болели диабетом

Люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом входят в группу риска по смертности от COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы профессор Михаил Анциферов.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, более 83% всех умерших от ковида, как основной причины смерти, были старше 60 лет. По словам специалиста, вне зависимости от наличия других недугов люди старшего поколения более подвержены развитию тяжелых форм коронавируса.

У более половины умерших (53%) были сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречались болезни сердечно-сосудистой системы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14% (в основном – сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний).