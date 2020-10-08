Оперштаб ответил на вопросы о соблюдении указа по переводу на «удаленку»

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве ответил на вопросы о соблюдении требований указа по переводу организаций на удаленный формат работы. Необходимая информация публикуется в Telegram-канале оперштаба столицы.

Там сообщается, что перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и прочее) касается организаций в целом, а не отдельных профессий. В них установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, который занят в «офисной работе».

Кроме того, отмечается, что «критически важными» сотрудниками для организации считаются те, чьё отсутствие на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Требования о переводе на удаленную работу распространяются на все организации, в том числе, на онлайн-магазины.