Оперштаб ответил на вопросы о соблюдении указа по переводу на «удаленку»
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве ответил на вопросы о соблюдении требований указа по переводу организаций на удаленный формат работы. Необходимая информация публикуется в Telegram-канале оперштаба столицы.
Там сообщается, что перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и прочее) касается организаций в целом, а не отдельных профессий. В них установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, который занят в «офисной работе».
Кроме того, отмечается, что «критически важными» сотрудниками для организации считаются те, чьё отсутствие на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.
Требования о переводе на удаленную работу распространяются на все организации, в том числе, на онлайн-магазины.
Ранее Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте. По словам градоначальника, ситуация с распространением новой инфекции меняется "не в лучшую сторону”.
Из-за этого пожилых жителей попросили оставаться дома, бесплатный проезд для них приостановили. Для школьников объявили двухнедельные каникулы, а работодателей обязали отправить на удаленку 30 процентов своих сотрудников. Кроме того, Собянин подчеркнул, что ограничения необходимо соблюдать и тем, кто уже переболел коронавирусом: они могут заболеть повторно из-за не выработавшегося иммунитета.
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