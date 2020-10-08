Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на каринтин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.

При этом, глава РПЦ заявил, что время, необходимое для его личного карантина, ещё не истекло и он посчитал невозможным подвергать всех опасности инфицирования, подчеркивает RT.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на своей странице в Telegram сообщил, что находящийся на карантине патриарх Кирилл здоров и чувствует себя хорошо.

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А ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия сана схиигумена. Об этом сообщили в РПЦ. Тем самым патриарх утвердил решение Епархиального суда в Екатеринбурге.

Там напомнили, что Сергий был признан виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. Кроме того, схиигумен нарушил предписание правящего архиерея не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и не совершать богослужения без его согласия, пишет Ura.ru.

Кроме того, говорилось, что отец Сергий нарушил присягу, которую дал в 2001 году при поставлении в пресвитерский сан.

Напомним, отца Сергия уже штрафовали за распространение фейков о коронавирусе. Кроме того, уже бывший схиигумен выступал против самоизоляции, вакцинации и «чипизации», а также провёл свой крестный ход на территории Среднеуральского монастыря.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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