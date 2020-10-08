Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на каринтин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.

При этом, глава РПЦ заявил, что время, необходимое для его личного карантина, ещё не истекло и он посчитал невозможным подвергать всех опасности инфицирования, подчеркивает RT.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на своей странице в Telegram сообщил, что находящийся на карантине патриарх Кирилл здоров и чувствует себя хорошо.