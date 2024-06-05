«Многие не умеют!»: Россиянам напомнили о технике бега после гибели марафонца

Вместо бега 80% людей лучше заниматься активной ходьбой, при этом нужно следить за пульсом, рассказала фитнес-тренер Дарья Кожевникова.

Сегодня 5 июня отмечается Всемирный день бега. Бег нельзя назвать однозначно полезным видом спорта, вдобавок многие не знают о правильной технике бега, рассказала НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

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Так, 1 июня на забеге «Зеленый марафон» в Москве умер 27-летний бегун, который бежал полумарафон (дистанцию в 21,1 км). В тот день в городе температура воздуха поднималась выше +30 °C. Кожевникова объяснила, что бег в жару очень опасен и посоветовала россиянам вообще заменить его на активную ходьбу.

«Тренироваться при жаре +30°C это все равно, что пойти в сауну приседать. В жару лучше сделать спокойную растяжку в тени, позаниматься йогой. Я как специалист в области фитнеса, рекомендовала бы многим людям просто динамично ходить, либо на дорожке, либо в парке. И следить, чтобы пульс был в среднем 120 ударов максимум. Вода во время жары необходима. Чем больше, тем лучше. Она помогает нашему организму легче охлаждаться, ускорять обмен веществ», - отметила она.

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Помимо этого, Кожевникова отметила, что многие люди просто не умеют правильно бегать.

«По факту, бег нельзя назвать однозначно полезным процессом, который поможет улучшить состояние мышечного тонуса, уменьшить вес и прочее. Потому что, во-первых, у всех страдает техника бега, плюс у многих есть лишний вес и проблема с суставами и спиной. А механика бега – это перенос веса тела с одной стороны, на другую, соответственно здесь идет нагрузка на коленный сустав, на голеностоп, на тазобедренный сустав. И, конечно, на мышцы спины и сам позвоночник. Во время бега очень важно правильно подтягивать мышцы живота, мышцы промежности, мышцы малого таза, чтобы все было зафиксировано. Поэтому бегать нужно осторожно», - пояснила она.

Всемирный день бега празднуют в США с 2009 года, а с 2016 года приобрёл международный характер. Он отмечается каждую первую среду июня.

Ранее стало известно, что самым популярным видом спорта у женщин стала йога и схожие виды физической активности, такие как пилатес, калланетика и стретчинг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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