«Многие не умеют!»: Россиянам напомнили о технике бега после гибели марафонца

Помимо этого, Кожевникова отметила, что многие люди просто не умеют правильно бегать.

«По факту, бег нельзя назвать однозначно полезным процессом, который поможет улучшить состояние мышечного тонуса, уменьшить вес и прочее. Потому что, во-первых, у всех страдает техника бега, плюс у многих есть лишний вес и проблема с суставами и спиной. А механика бега – это перенос веса тела с одной стороны, на другую, соответственно здесь идет нагрузка на коленный сустав, на голеностоп, на тазобедренный сустав. И, конечно, на мышцы спины и сам позвоночник. Во время бега очень важно правильно подтягивать мышцы живота, мышцы промежности, мышцы малого таза, чтобы все было зафиксировано. Поэтому бегать нужно осторожно», - пояснила она.

Всемирный день бега празднуют в США с 2009 года, а с 2016 года приобрёл международный характер. Он отмечается каждую первую среду июня.

Ранее стало известно, что самым популярным видом спорта у женщин стала йога и схожие виды физической активности, такие как пилатес, калланетика и стретчинг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

