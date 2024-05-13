Олимпийский чемпион Никита Крюков подготовит участников полумарафона ЗаБег.РФ

VIII Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в Москве при поддержке девелоперской компании MR Group 19 мая 2024 года.

В этом году с целью подготовки к полумарафону в Москве на территории жилых комплексов City Bay и «Метрополия» компании MR Group организуют занятия с участием известных тренеров. В их числе — олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков. В ходе тренировки жителей проектов компании обучат правильной технике движения научат специальным беговым упражнениям.

Руководитель проекта «Лига Героев», президент общественной организации «Федерация триатлона России» Ксения Шойгу отметила, что спорт охватывает и проникает в самые разные аспекты существования общества.

«Для нас очень ценно, что московские застройщики также уделяют пристальное внимание развитию инфраструктуры, необходимой для поддержания активного образа жизни людей, в своих проектах. Благодаря этому становится возможно организовывать тренировки с участием звезд спорта на территории жилых комплексов и еще больше людей смогут в спортивных мероприятиях», — подчеркнула руководитель проекта «Лига Героев».

А генеральный директор MR Group Мария Литинецкая рассказала, что компания регулярно поддерживает социально-значимые мероприятия, и популяризация спорта - это не отвлеченная от жизни миссия, а разделяемая суть вещей точка зрения.

Участникам забега будут доступны для прохождения четыре дистанции разной протяженности: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Маршруты охватывают центральные районы городов, набережные, главные площади, ключевые достопримечательности, парки и т.д. В прошлом году к забегу впервые присоединились 5 стран. В этом году их количество достигло 14. За рубежом мероприятие проходит под названием «One Run». Всего на старт международного полумарафона выйдут более 160 000 человек. Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».

