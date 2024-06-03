На площадках «Московских сезонов» можно бесплатно сыграть в падел-теннис

На площадках проекта «Московские сезоны» открылись корты для игры в падел-теннис. Пять из них находятся на Авиационной улице, по два — на улицах Матвеевской и Грекова. Забронировать корты можно на сайте, длительность сеанса составляет один час. Одновременно на площадке смогут находиться не более четырех человек. Играть можно вдвоем (один на один) и вчетвером (два на два). Для регулярных посетителей предусмотрены личные карты.

Ракетки, мячи, а также полотенце игроки возьмут в пунктах проката. За единицу снаряжения придется заплатить 50 рублей и внести залог. Играть также можно со своим оборудованием, говорится на сайте mos.ru.

Падел-теннис — это симбиоз большого, настольного, пляжного тенниса и сквоша. Этот вид спорта развивает реакцию, координацию, стратегическое мышление, логику, внимательность и выносливость. Игра помогает сжигать большое количество калорий.

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