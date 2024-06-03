На площадках «Московских сезонов» можно бесплатно сыграть в падел-теннис
На площадках проекта «Московские сезоны» открылись корты для игры в падел-теннис. Пять из них находятся на Авиационной улице, по два — на улицах Матвеевской и Грекова. Забронировать корты можно на сайте, длительность сеанса составляет один час. Одновременно на площадке смогут находиться не более четырех человек. Играть можно вдвоем (один на один) и вчетвером (два на два). Для регулярных посетителей предусмотрены личные карты.
Ракетки, мячи, а также полотенце игроки возьмут в пунктах проката. За единицу снаряжения придется заплатить 50 рублей и внести залог. Играть также можно со своим оборудованием, говорится на сайте mos.ru.
Падел-теннис — это симбиоз большого, настольного, пляжного тенниса и сквоша. Этот вид спорта развивает реакцию, координацию, стратегическое мышление, логику, внимательность и выносливость. Игра помогает сжигать большое количество калорий.
С 5 июня во время фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади начнет работу бьюти-штаб для выпускниц. Порядка 1,5 тысячи девушек смогут получить рекомендации ведущих визажистов и стилистов столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фестиваль Yandex Park Live пройдет в Казахстане
- В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров
- Сальдо: ВС России сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
- В Госдуме поддержали запрет использования религиозной символики в коммерции
- Росавиация: Аэропорт Казани временно ограничил полеты
- В Белгородской области установят защиту от дронов на автобусы
- Эксперт Ансталь назвала Сирию, Ливию и Афганистан опасными для туристов
- Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по территории России
- СМИ: У торговой сети «Верный» произошел сбой из-за хакерской атаки
- Муж Заворотнюк назвал фейковыми сообщения от имени семьи с просьбой о деньгах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru