Минздрав включил «Мир-19» и вакцину для подростков в рекомендации по лечению COVID-19

В очередную, 14-ю версию временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса Минздрав РФ включил препарат «Мир-19» и вакцину для подростков с 12 лет «Спутник М», сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

Беременных женщин запретили лечить препаратом против коронавируса «Мир-19»

В документ также внесена информация о новом штамме коронавируса «омикрон», актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности».

Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что препарат от коронавируса «Мир-19» был быстро зарегистрирован Минздравом в связи с продолжающейся пандемией.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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