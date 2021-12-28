Минздрав включил «Мир-19» и вакцину для подростков в рекомендации по лечению COVID-19

В документ также внесена информация о новом штамме коронавируса «омикрон», актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности».

Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что препарат от коронавируса «Мир-19» был быстро зарегистрирован Минздравом в связи с продолжающейся пандемией.

