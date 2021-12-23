Иммунолог объяснил, быструю регистрацию препарата от ковида «Мир-19»

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что препарат от коронавируса «Мир-19» был быстро зарегистрирован Минздравом в связи с продолжающейся пандемией, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, в обычное время регистрация лекарственных средств длится гораздо дольше, так как необходимо пройти длительный цикл клинических испытаний.

«Вероятно, разработчики представили какие-то убедительные данные, что препарат помогает. Его эффективность сыграла на пользу», - отметил эксперт.

Болибок добавил, что «Мир-19» предназначен, в первую очередь, для лечения больных в стационарах, поэтому в обычных аптеках она пока не появится.

Ранее Минздрав зарегистрировал в России средство для лечения COVID-19 «Мир-19», разработанный по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой, сообщает Ura.ru.

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