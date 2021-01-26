Минздрав: вакцину «Спутник V» скоро зарегистрируют в 25 странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, приводит ТАСС слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, вакцина уже зарегистрирована в 14 странах.