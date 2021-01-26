Минздрав: вакцину «Спутник V» скоро зарегистрируют в 25 странах
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, приводит ТАСС слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, вакцина уже зарегистрирована в 14 странах.
Ранее стало известно, что ВОЗ с 22 января начала предсертификационный этап рассмотрения заявки на использование вакцины «Спутник V».
Российский фонд прямых инвестиций неделю назад подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Фонд ожидает, что Европейское агентство лекарственных средств рассмотрит ее в феврале.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предположил в эфире НСН, что перспективы у российской вакцины в Европе есть, если ее регистрации не помешают политические факторы.
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