Гинцбург: вакцина «Спутник V» не запрещена онкобольным

Вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями. Прокомментировал инструкцию по применению препарата в беседе с РИА новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинация этим препаратом на запрещена онкобольным, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.

«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — пояснил Гинцбург.

В новой инструкции по применению вакцины «Спутник V» говорится, что применять ее следует с осторожностью у пациентов со злокачественными новообразованиями.