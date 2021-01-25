Гинцбург: вакцина «Спутник V» не запрещена онкобольным
Вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями. Прокомментировал инструкцию по применению препарата в беседе с РИА новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцинация этим препаратом на запрещена онкобольным, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.
«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — пояснил Гинцбург.
В новой инструкции по применению вакцины «Спутник V» говорится, что применять ее следует с осторожностью у пациентов со злокачественными новообразованиями.
Гинцбург подчеркнул, что это не говорит о запрете вакцинирования этой группы населения, передает РИА Новости.
Также глава Центра имени Гамалеи, который создал первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил, что этот препарат не вызывает онкологические заболевания – он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились.
Ранее Венесуэла заявила, что тяжелых побочных последствий у добровольцев, кому вкололи российскую вакцину «Спутник V», обнаружено не было. У некоторых было выявлено легкое недомогание, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Братская война. Ноэль Гэллахер работает над пластинкой Oasis без брата
- Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии
- Уничтоженная банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном
- Украина объяснила поддержку Навального, признавшего Крым российским
- Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунной программе США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru