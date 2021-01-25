Гинцбург: вакцина «Спутник V» не запрещена онкобольным

Вакцина «Спутник V» не запрещена для использования людям с онкологическими заболеваниями. Прокомментировал инструкцию по применению препарата в беседе с РИА новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинация этим препаратом на запрещена онкобольным, но использовать его можно только после консультации с лечащим врачом.

«Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — пояснил Гинцбург.

В новой инструкции по применению вакцины «Спутник V» говорится, что применять ее следует с осторожностью у пациентов со злокачественными новообразованиями.

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Гинцбург подчеркнул, что это не говорит о запрете вакцинирования этой группы населения, передает РИА Новости.

Также глава Центра имени Гамалеи, который создал первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил, что этот препарат не вызывает онкологические заболевания – он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились.

Ранее Венесуэла заявила, что тяжелых побочных последствий у добровольцев, кому вкололи российскую вакцину «Спутник V», обнаружено не было. У некоторых было выявлено легкое недомогание, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцина
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