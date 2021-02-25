Минздрав снизил отпускную цену на «Спутник V»

По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, снижение стоимости препарата произошло благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что за ценами на вакцину нужен контроль. По его словам, стоимость должна быть приемлемой.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что роста заболеваемости COVID-19 в России весной не ожидается, однако не исключены сезонные колебания количества заражений.

