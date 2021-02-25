Минздрав снизил отпускную цену на «Спутник V»
Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее она стоила 1942 рублей, а сейчас 866 рублей 81 копейку за два компонента, без налога на добавленную стоимость.
По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, снижение стоимости препарата произошло благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что за ценами на вакцину нужен контроль. По его словам, стоимость должна быть приемлемой.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что роста заболеваемости COVID-19 в России весной не ожидается, однако не исключены сезонные колебания количества заражений.
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