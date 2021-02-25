В РФ изучат эффективность вакцинации от COVID-19 среди ВИЧ-положительных граждан
Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор проработают вопрос об организации исследований эффективности вакцинации от COVID-19 среди ВИЧ-положительных граждан. Такое поручение дала ведомствам вице-премьер Татьяна Голикова.
«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — цитирует RT протокол поручений Голиковой по итогам заседания правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Кроме того, ведомства при необходимости должны организовать соответствующие исследования.
Минздраву и Роспотребнадзору необходимо представить доклад об итогах работы до 1 января 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru