В РФ изучат эффективность вакцинации от COVID-19 среди ВИЧ-положительных граждан

«Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — цитирует RT протокол поручений Голиковой по итогам заседания правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Кроме того, ведомства при необходимости должны организовать соответствующие исследования.

Минздраву и Роспотребнадзору необходимо представить доклад об итогах работы до 1 января 2022 года.

