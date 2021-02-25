Эпидемиолог: Роста заболеваемости COVID-19 в РФ весной не ожидается

Роста заболеваемости COVID-19 в России весной не ожидается, однако не исключены сезонные колебания количества заражений. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС.

Как отметил эксперт, говорить о третьей волне коронавируса некорректно, поскольку «волны» подразумевают подъем заболеваемости после спада до нулевых значений.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — пояснил Горелов.

Эксперт добавил, что эпидобстановка в стране зависит от соблюдения россиянами всех необходимых мер безопасности, а также от прохождения вакцинации, отмечает Газета.ру.

Эпидемиолог подчеркнул, что Россия сможет достичь нулевых показателей заболеваемости коронавирусом только после формирования иммунной прослойки минимум в 60% населения.

