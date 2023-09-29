Минздрав РФ заявил о росте заболеваемости коронавирусом в России
В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, наблюдается «определенный подъем заболеваемости». При этом течение болезни не обладает агрессивным форматом развития, а госпитализаций небольшое количество.
Министр призвал росcиян из группы риска помнить об осложнениях при CIVID-19.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru