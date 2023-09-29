Минздрав РФ заявил о росте заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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По его словам, наблюдается «определенный подъем заболеваемости». При этом течение болезни не обладает агрессивным форматом развития, а госпитализаций небольшое количество.

Министр призвал росcиян из группы риска помнить об осложнениях при CIVID-19.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, и масочный режим может вводиться точечно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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