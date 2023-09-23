Онищенко допустил введение масочного режима в России точечно

«Все идет естественным, закономерным путем. Пришла осень, школьники сели за парты, студенты тоже, метро стало более загруженным, что привело к более частым контактам людей», — отметил эксперт.

По словам Онищенко, введение масочного режима возможно в конкретном классе, учреждении, регионе, но не по всей стране сразу. В то же время эксперт призвал не расслабляться, так как заболеваемость еще будет расти. Онищенко посоветовал прививаться от гриппа, одеваться по сезону, хорошо питаться и принимать витамины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для повсеместного возвращения масочного режима, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

