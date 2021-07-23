Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе

Кроме того, одышка случается у 31,7% переболевших. На кашель жалуются 13,5%, на боль в груди и тахикардию - 12,7%.

Данные симптомы могут указывать на нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ранее стало известно, что среди последствий у переболевших коронавирусом есть риск различных осложнений, среди которых - случаи тромбозов, сердечно-сосудистых патологий, а также нарушения памяти и депрессии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

