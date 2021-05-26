Осложнения от коронавируса приводят к тромбозу и нарушениям памяти
Стало известно, что среди последствий у переболевших коронавирусом есть риск различных осложнений, среди которых - случаи тромбозов, сердечно-сосудистых патологий, а также нарушения памяти и депрессии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Она сообщила об участившихся случаях осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений.
Также стало известно, что ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса под названием «Мир-19», который способен предотвратить самые тяжелые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.
Между тем, потеря обоняния у перенесших COVID-19 - не самое тяжелое осложнение. Об этом заявил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаил Мартынов. Как пишут «Известия», по словам специалиста, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.
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