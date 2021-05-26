Осложнения от коронавируса приводят к тромбозу и нарушениям памяти

Она сообщила об участившихся случаях осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений.

Также стало известно, что ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса под названием «Мир-19», который способен предотвратить самые тяжелые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

Между тем, потеря обоняния у перенесших COVID-19 - не самое тяжелое осложнение. Об этом заявил профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова Михаил Мартынов. Как пишут «Известия», по словам специалиста, на фоне коронавируса частота инсультов в восемь раз выше, чем при гриппе.

