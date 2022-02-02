Минздрав одобрил проведение клинических исследований препарата «МИР 19»
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса «МИР 19». Соответствующий документ размещён в реестре Минздрава РФ.
В документе говорится, что по результатам исследований будет дана оценка эффективности препарата «при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)».
Ранее Минздрав РФ включил разработанный по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой препарат «МИР 19» в 14-ю версию временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Минздрав одобрил проведение клинических исследований препарата «МИР 19»
- Телеведущий Александр Масляков второй раз заразился COVID-19
- Умер петербургский кот Ося из музея Ахматовой
- «Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG
- Белоруссия запретила железнодорожный транзит товаров из Литвы
- Проценко: Столичное здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев
- СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу
- Подвид «омикрона» ВА.2 выявлен в России
- Роскомнадзор: за 2021 год поступило 38 тысяч жалоб граждан по их персональным данным
- Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru