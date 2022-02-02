Минздрав одобрил проведение клинических исследований препарата «МИР 19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса «МИР 19». Соответствующий документ размещён в реестре Минздрава РФ.

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В документе говорится, что по результатам исследований будет дана оценка эффективности препарата «при ингаляционном пути введения в терапии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19)».

Ранее Минздрав РФ включил разработанный по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой препарат «МИР 19» в 14-ю версию временных методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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