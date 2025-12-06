Посол Казахстана не увидел предпосылок для отказа от транзита российской нефти

Предпосылок к приостановке транзита нефти из России по территории Казахстана нет. Об этом заявил РИА Новости посол республики в РФ Даурен Абаев.

Как отметил дипломат, транзит российской нефти ведется в рамках межправительственного соглашения.

«Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправсоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает», - подчеркнул Абаев.

Ранее Казахстан решил перенаправить экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума близ Новороссийска.

